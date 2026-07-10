El Día Nacional del Slurpee, o Free Slurpee Day, se celebra por todo lo alto este 11 de julio. Al respecto, 7-Eleven ha preparado una serie de promociones para sus clientes. Para este 2026, la cadena de tiendas de EE. UU. ofrecerá una variedad de descuentos y sorpresas para quienes deseen disfrutar de esta popular bebida congelada.

Free Slurpee Day en Estados Unidos: las mejores ofertas de 7-Eleven para este 11 de julio

Tal como se ha difundido en diversos portales internacionales, entre las ofertas destacadas figura la posibilidad de obtener un Slurpee gratis al comprar uno, así como precios reducidos en tamaños seleccionados. Además, los clientes podrán participar en sorteos y actividades especiales en las tiendas, lo que promete convertir esta celebración en una experiencia memorable.

Free Slurpee Day en Estados Unidos: las mejores ofertas de 7-Eleven para este 11 de julio. | Foto Difusión.

A continuación, las promociones que 7-Eleven ha preparado para sus clientes:

El 10 de julio, los clientes pueden obtener un Slurpee grande de forma gratuita al realizar una compra mínima de $20 a través de la aplicación 7NOW Delivery.

El 11 de julio, 7-Eleven ofrecerá un Slurpee pequeño sin costo en las tiendas 7-Eleven, Speedway y Stripes que participen en la celebración.

Asimismo, se realizará la experiencia Slurpee Date en establecimientos seleccionados , donde los asistentes encontrarán un banco para fotos, recuerdos conmemorativos y pajitas de edición limitada con un diseño especial.

, donde los asistentes encontrarán un banco para fotos, recuerdos conmemorativos y pajitas de edición limitada con un diseño especial. Los amantes de las bebidas también podrán disfrutar del nuevo Mountain Dew Confetti Chill Slurpee, un sabor exclusivo que evoca un pastel de cumpleaños con notas cítricas y glaseado de vainilla. Para quienes deseen personalizar su bebida, estarán disponibles cristales comestibles en colores rosa, verde y azul, que añadirán un toque festivo a la experiencia.

¿Qué es un Slurpee y cuál es su origen?

El Slurpee es una bebida congelada y carbonatada que se encuentra únicamente en las tiendas 7-Eleven. Su textura suave y granizada se obtiene al mezclar hielo con líquidos saborizados, que suelen ser de frutas o inspirados en refrescos.

El origen del Slurpee se remonta a un accidente afortunado en la década de 1950. Omar Knedlik, dueño de un Dairy Queen, decidió enfriar refrescos en un congelador tras la avería de su máquina, lo que dio como resultado una consistencia granizada que cautivó a sus clientes. En 1965, 7-Eleven adquirió las máquinas de The Icee Company y lanzó oficialmente el Slurpee, cuyo nombre se deriva del sonido que se produce al beberlo con un sorbete.