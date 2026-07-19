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ALERTA MÁXIMA, conductores en EE. UU.: gobierno de Trump SUSPENDERÁ las licencias de los que NO demuestren su ESTATUS migratorio
El Gobierno de EE. UU. anunció la suspensión de las licencias de conducir de los individuos que no puedan comprobar su estatus de ciudadanía legal. ¿Por qué?
El Gobierno de Estados Unidos recientemente ha implementado restricciones en la emisión de licencias de conducir comerciales para todas las personas que no puedan demostrar un estatus migratorio legal. Esta normativa, promovida por el presidente Donald Trump, exige a los estados que verifiquen el estatus migratorio de los solicitantes antes de otorgar o renovar estos permisos. La disposición impacta a los conductores de camiones, autobuses y otros vehículos comerciales. ¿Qué deben tomar en cuenta?
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ALERTA, conductores en EE. UU.: Trump suspenderá las licencias de los que NO demuestren su estatus
El Cronista informó que la nueva regulación sobre licencias comerciales para no domiciliados, conocida como non-domiciled CDL, perjudica de manera directa a los residentes temporales no ciudadanos. Estos permisos estaban destinados a expirar junto con el estatus migratorio de cada conductor en el país americano.
EE. UU.: Trump suspenderá las licencias de conducir de los que NO demuestren su estatus migratorio.
El 13 de febrero, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y el Departamento de Transporte emitieron una directiva que exige a los estados otorgar licencias comerciales únicamente a quienes posean un estatus migratorio verificable basado en empleo. El plazo para implementar esta medida concluyó el 16 de marzo.
Esta iniciativa forma parte de una política migratoria más amplia impulsada por el mandatario Trump, quien solicitó la aprobación de la Ley Dalilah, la cual busca prohibir a los estados la emisión de licencias comerciales a personas en situación irregular. La propuesta surgió tras un trágico incidente en noviembre en Oregón, donde un hombre de 25 años y su esposa perdieron la vida en un accidente con un semirremolque conducido por Rajinder Kumar, quien contaba con una licencia temporal emitida en California.
En aquel caso, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó su detención debido a su ingreso irregular al país americano.
Medidas frente a estas restricciones y a quiénes afecta
EE. UU. ha implementado diversas medidas en respuesta a la suspensión de licencias para residentes temporales no ciudadanos. En Oregon, la normativa se ha aplicado de manera rigurosa, resultando en la suspensión de la emisión y renovación de licencias de conducir comerciales (CDL) para este grupo.
Aproximadamente 1.400 personas en el estado mantienen licencias vigentes, pero el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no aceptará nuevas solicitudes. Por su parte, Indiana ha cancelado directamente las 1.800 licencias ya otorgadas a no ciudadanos. California enfrenta una acción legal que, por el momento, impide la revocación de cerca de 20.000 permisos existentes.
Las restricciones afectan a solicitantes de asilo con permiso de trabajo vigente, beneficiarios del programa DACA, titulares de visas de trabajo temporales y residentes temporales no ciudadanos en estados con una aplicación estricta de la norma, como es el caso de Oregon.
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