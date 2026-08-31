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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU: agentes de ICE ARRESTARON a dos pastores haitianos en OHIO tras fin de TPS
Springfield se encuentra en el ojo público tras la detención de dos sacerdotes haitianos, a manos de agentes de ICE en Ohio. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Mucha atención! Recientemente, más de 40 haitianos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Springfield después de que el presidente Donald Trump revocara su estatus legal este verano. ¿Qué más se sabe de esta redada? ¿Por qué dos pastores fueron arrestados?
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EE. UU: agentes de ICE arrestaron a dos pastores haitianos en Ohio tras fin de TPS
Según información de Ohio Capital Journal, en el estado de Ohio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a dos pastores de Haití en el marco de una serie de operaciones de este último fin de semana.
Agentes de ICE detuvieron a dos pastores haitianos en Ohio tras fin de TPS.
El pastor Gilbert Joubert Adrien, un destacado líder religioso de gran respeto en Springfield, fue detenido por las autoridades el 20 de agosto por oficiales de ICE en una estación de gasolina.
En tanto, en esta reciente semana, un segundo pastor de la región (afiliado a la Primera Iglesia Evangélica Haitiana de Springfield), Carl Ruby, fue privado de su libertad y llevado a un centro de reclusión fuera del estado. Además, se confirmó las detenciones de más de 40 personas.
Cabe resaltar que estas medidas se están llevando a cabo después del término y anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Haití. Su protección legal finalizó oficialmente el 27 de julio de este año.
¿Qué más se sabe sobre las detenciones en Springfield?
Hasta el viernes 28 de agosto, la cárcel del condado de Butler en Hamilton tenía 1.103 prisioneros y muchos haitianos que fueron apresados en Springfield por el ICE fueron trasladados allí.
Con relación a ello, se compartió el informe de inspección del ODRC de 2025, en el que se señala que la capacidad recomendada por el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio es de 756 reclusos, a pesar de que la cárcel del condado de Butler tiene una capacidad general de 844. ¡Una situación que preocupa a toda la comunidad!
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