¡Fatal desenlace! Un trágico accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami dejó como saldo cinco muertos y cinco heridos, de los cuales tres siguen en estado crítico. Las autoridades mencionaron que la aeronave se salió de la pista de aterrizaje, generando una situación de emergencia que ha traído lamentables pérdidas y mucho temor en la comunidad. Hasta el momento, siguen las investigaciones.

Fallecen cinco personas en accidente de avión en el aeropuerto de Miami

Según 'DW Español' y otros medios internacionales, un avión Boeing 767-300 de Amazon Prime Air, que era operado por 21 Air, sufrió un accidente al salirse de la pista del aeropuerto tras su llegada desde San Juan, Puerto Rico. Las autoridades locales todavía no informan las causas del preocupante incidente.

Lo que sí se reveló es que la aeronave colisionó con varios vehículos en el área. Asimismo, se registró que más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar para atender la emergencia de inmediato.

Bajo esta situación, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, se encargó de confirmar que cinco personas perdieron la vida en el siniestro, mientras que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. No se ha compartido más detalles sobre su actual estado de salud.

Amazon se pronuncia y esta es la situación del aeropuerto tras fatal accidente

Luego del accidente, la representante de Amazon, Kelly Nantel, no pudo evitar pronunciarse y referir que la empresa está trabajando en conjunto con las autoridades locales para esclarecer los detalles de lo sucedido.

Con relación al resultado de este suceso, también se reveló que todas las pistas y vías de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami se encuentran cerradas, lo que ha llevado a la suspensión de todos los despegues y aterrizajes programados.