¡Insólito! La artista Antonella Barba se encuentra enfrentando serias acusaciones de robo en Nueva Jersey, Estados Unidos. Casi 20 años después de haber alcanzado el Top 16 en la sexta temporada de American Idol, la cantante ha sido detenida recientemente por las autoridades.

Este giro inesperado en su vida ha sorprendido a sus seguidores. ¿Qué se conoce sobre la actual situación de la mujer que era una de las más queridas del programa de talentos?

Target: participante de 'American Idol' termina arrestada tras un presunto incidente, ¿qué pasó?

Barba está enfrentando fuertes cargos por hurto en una tienda Target ubicada en Nueva Jersey, donde se le acusa de robar y ocultar mercancía valorada en menos de 800 dólares.

Participante de 'American Idol' termina arrestada tras un presunto incidente y robo.

Según NJ.com, el último incidente ocurrió el 10 de agosto, cuando los empleados de prevención de pérdidas revisaron las grabaciones de seguridad y observaron a Barba escondiendo productos en una bolsa mientras se movía entre un probador y un baño.

Tal como señalan los informes, los agentes intervinieron a la hora en la que Barba intentaba abandonar el establecimiento, encontrando artículos robados en su bolso. A pesar de las acusaciones, la mujer se declaró inocente y deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el 18 de noviembre, sin haber emitido un pronunciamiento al respecto.

Este no es el primer conflicto legal de Barba. De acuerdo con el New York Post, en 2010 enfrentó dos cargos menores por hurto en tiendas. Asimismo, cumplió tres años de prisión tras declararse culpable de posesión con intención de distribuir. En 2025, fue arrestada por un cargo de violencia doméstica en contra de su expareja.

Más sobre Antonella Barba

Antonella Barba, cantante estadounidense y exconcursante de televisión, ganó notoriedad en 2007 al llegar al Top 16 de la sexta temporada de 'American Idol'.

Nacida el 26 de noviembre de 1986 en Santa Mónica, California, su trayectoria ha estado marcada no solo por su carrera musical, sino también por diversos problemas legales en EE.UU. Recientemente, Barba enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental, lo que ha reavivado el interés mediático sobre su vida personal y profesional.