¡Atención! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó recientemente a la madre de David García, un cadete de primer año en la Academia Naval de los Estados Unidos, durante una entrevista programada para la obtención de su Green Card.

Este incidente ha generado un mayor escrutinio sobre las estrategias migratorias del gobierno estadounidense, especialmente en lo que respecta a las familias de miembros de las fuerzas armadas. ¿Qué está pasando? AQUÍ más información.

Solicitantes de Green Card en EE. UU.: madre de miembro de la Marina deportada tras ser detenida por ICE

Recientemente, se conoció que el ICE deportó a la madre del joven David García, quien pertenece a la Academia Naval de los Estados Unidos. La detención de María Rocha-Martínez se dio durante su entrevista programada para la Green Card (tarjeta de residencia).

Solicitantes de Green Card en EE. UU.: madre de miembro de la Marina deportada tras ser detenida por ICE.

Esta decisión ha dejado a García, quien inició su servicio militar este verano, distanciado de su madre. Bajo este contexto, el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, se encargó de comunicar a García y a sus seres queridos que la mujer había sido deportada la noche del miércoles.

Asimismo, Castro señaló que la madre de familia "estaba haciendo todo de la manera correcta" y criticó la campaña de deportaciones masivas del gobierno, señalando que está "destruyendo familias con fines de lucro".

¿Cuál fue el pronunciamiento del DHS frente a la detención de la madre del joven marino?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) catalogó a Rocha-Martínez como una inmigrante ilegal criminal, argumentando que había sido deportada anteriormente y que su reingreso al país constituye un delito grave según la legislación federal.

No obstante, Castro cuestionó duramente esta acusación, sosteniendo que Rocha-Martínez había seguido el proceso legal y, por ende, no debió haber sido detenida. La mujer rechazó la acusación de haber sido incriminada, sosteniendo que cumplió con todos los trámites necesarios.