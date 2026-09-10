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National September 11 Memorial & Museum: Zona Cero de Nueva York HOMENAJEA a las casi 3.000 personas que FALLECIERON
A 25 años de los atentados del 11 de septiembre, el Memorial & Museum de Nueva York conmemora esta fecha histórica. ¿Qué deben saber las nuevas generaciones?
El Memorial del 11-S, también conocido como 9/11 Memorial, se erige en la Zona Cero de Nueva York, Estados Unidos, como un tributo a las cerca de 3.000 víctimas que fallecieron durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el atentado del 26 de febrero de 1993.
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Este monumento conmemorativo no solo recuerda a los caídos, sino que también busca ofrecer un espacio de reflexión y homenaje a quienes sufrieron a causa de estos trágicos eventos. Aquí todos los detalles sobre estos episodios que marcaron un antes y después en el país americano y el mundo.
Se recuerda la muerte de casi 3.000 personas en el September 11 Memorial
Hace 25 años, Estados Unidos vivió uno de los episodios más trágicos de su historia. El 11 de septiembre de 2001, un grupo de secuestradores tomó el control de cuatro aviones comerciales, lo que resultó en la colisión de dos de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.
Se recuerda la muerte de casi 3.000 personas en el September 11 Memorial.
Un tercer avión se estrelló en el Pentágono, mientras que el cuarto cayó en un campo de Pensilvania tras un enfrentamiento entre los pasajeros y ellos, quienes aparentemente tenían como objetivo Washington, D.C. Los ataques causaron cerca de 3.000 muertes y miles de heridos en ese fatídico día.
Este evento no solo desató una guerra entre Estados Unidos y Afganistán, sino que también transformó de manera significativa la política exterior y la seguridad interna del país estadounidense. Sin embargo, un cuarto de siglo después, la cifra de víctimas del 11 de septiembre continúa en aumento, no por nuevos atentados, sino a causa de las secuelas del ataque inicial.
De acuerdo con el Programa de Salud del World Trade Center, más de 9.000 personas han fallecido debido a enfermedades relacionadas con los ataques. Esta cifra, que ya supera un tercio de los casi 3.000 muertos del 11 de septiembre, refleja una realidad que el país apenas comienza a procesar: para miles de familias, el impacto del ataque persiste.
Homenaje en el Memorial del 11-S, en Nueva York
Según un análisis de Forbes, este monumento y museo se ha convertido en un símbolo de memoria y resiliencia en el Bajo Manhattan. Entre sus elementos más destacados para esta fecha se encuentran las dos grandes fuentes de agua, que ocupan el espacio donde se erguían las Torres Gemelas, y los nombres de las víctimas, grabados en los bordes de bronce que rodean las piscinas.
Este espacio al aire libre no solo conmemora a los fallecidos, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia de la unidad y la esperanza en tiempos de adversidad. A partir de las 3.00 p. m., la plaza exterior abrirá sus puertas de manera gratuita, permitiendo a los visitantes contemplar las piscinas reflectantes y rendir homenaje.
Asimismo, al caer la noche, se encenderán las icónicas vigas de luz que evocan las Torres Gemelas, creando un tributo visual conmovedor. Este evento que se celebra anualmente invita a la ciudadanía a recordar y honrar a quienes perdieron la vida en la tragedia.
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