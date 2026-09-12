Recientemente, una madre de familia en Mississippi, en Estados Unidos, enfrenta complicados cargos por presuntamente sustraer pañales de un establecimiento de Walmart mientras sostenía a su hijo de un año en brazos. Tras el reporte de este incidente, las autoridades locales dispararon contra el vehículo en el que ella se trasladaba junto a su menor, resultando en heridas graves para la mujer y la muerte del bebé.

Walmart: madre es acusada de robar pañales y protagonizar persecución; su bebé termina recibiendo disparo mortal

'WREG' informó que Kohen Wiley, un niño de corta edad, perdió la vida luego de recibir un disparo mortal en el estacionamiento del Walmart de Senatobia. Esta noticia fue confirmada por la familia. Hasta el momento, la Oficina de Investigación de Mississippi busca esclarecer los hechos, mientras persisten dudas sobre lo sucedido entre la llamada inicial por un presunto hurto, el posterior tiroteo y la muerte del pequeño.

Walmart: madre es acusada de robar pañales y protagonizar persecución; su bebé termina recibiendo disparo mortal.

Según lo expuesto por el medio en mención, la policía respondió a un aviso de robo en la tienda y observó a dos adultos y un niño salir del establecimiento y abordar un vehículo. En ese momento, el conductor se dirigió hacia un agente de la zona, casi atropellándolo, lo que llevó a que al menos un oficial disparara contra el automóvil.

Los testigos relataron esta situación como caótica en las afueras del Walmart. Luego de los disparos, se llevó de inmediato al menor al hospital, donde fue declarado muerto. Reportes indican que el coche presentaba al menos un orificio de bala en el parabrisas delantero y daños significativos en la ventanilla del lado del pasajero.

Una testigo, que conversó con 'WREG', aseguró haber visto a los agentes corriendo por el estacionamiento antes de que el vehículo se alejara. Expresó su confusión sobre la decisión de los oficiales de disparar contra un auto que abandonaba un espacio público. Otro testigo ofreció una versión distinta, afirmando que la policía ya se encontraba en el lugar cuando dos mujeres salieron de la tienda con una caja de pañales, una de ellas sosteniendo a Kohen. No obstante, el hecho sigue en investigación.

¿Qué dijo el abuelo del menor tras su lamentable fallecimiento?

Por su parte Carlos Haynes, abuelo del niño, exigió justicia y que se responsabilice a alguien por la sensible partida de su nieto.

En tanto, Carolyn Stokes, bisabuela de Kohen, cuestionó duramente al Departamento de Policía de Senatobia, señalando que ha escuchado repetidamente sobre problemas relacionados con la institución y su forma de accionar.