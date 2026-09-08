La sorprenden en Walmart y termina ARRESTADA: mujer de Ginebra enfrenta cargos por ALLANAMIENTO de morada en EE. UU.

Una mujer de Ginebra, Estados Unidos, fue arrestada el domingo por la mañana luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un presunto allanamiento en una tienda Walmart. La sospechosa, identificada como Shayla Sapp, de 32 años, fue localizada dentro del establecimiento y recibió una citación para comparecer posteriormente ante el tribunal.

Una mujer de Ginebra fue arrestada por allanamiento en un Walmart.

Arresto en Walmart de Ginebra, Estados Unidos

De acuerdo con la información publicada por Finger Lakes Daily News, Sapp fue arrestada alrededor de las 9:11 a. m. en el Walmart ubicado en la intersección de las carreteras estatales 5 y 20, en la ciudad de Ginebra.

Las autoridades señalaron que la mujer presuntamente ingresó y permaneció en el establecimiento, pese a que anteriormente se le había prohibido el acceso a todas las tiendas Walmart. Según el reporte, dicha prohibición había sido emitida el pasado 8 de marzo.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, Sapp todavía se encontraba en el lugar. Tras la intervención policial, se le entregó una citación judicial por el cargo de allanamiento y deberá comparecer ante el Tribunal Municipal de Ginebra en una fecha que será determinada posteriormente.

Mujer enfrenta cargos por allanamiento tras incidente en Walmart

El arresto no significa que la mujer haya sido declarada culpable. Los cargos presentados constituyen únicamente acusaciones, por lo que Sapp mantiene la presunción de inocencia mientras el caso continúa su curso ante los tribunales de Estados Unidos.

La información sobre el caso fue reportada por Finger Lakes Daily News, medio que también advierte que los informes policiales publicados en su sitio web son eliminados automáticamente después de 90 días.