La policía del condado de Chatham, en Estados Unidos, detuvo recientemente a Dieon Love, un joven de 20 años, tras sospechar que utilizó inteligencia artificial para realizar un pedido de entrega fraudulento con la única finalidad de sustraer mercancía de un Walmart ubicado en Ogeechee Road, en Savannah. ¿Cuál es su situación?

Walmart de Illinois: arrestan a hombre acusado de usar IA para estafar a clientes con entregas

Según 'WJCL', Dieon Love, un joven de 20 años, terminó siendo detenido por la policía del condado de Chatham tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial para crear un pedido fraudulento que aparentaba ser legítimo, procedente de la plataforma Spark Driver, empleada por los clientes de Walmart para recibir productos a domicilio.

Walmart de Illinois: detienen a hombre acusado de usar IA para estafar a clientes con entregas.

Tal como señalaron las autoridades y el medio en mención, Love se había hecho pasar por repartidor para hacer de las suyas, asegurando que los artículos formaban parte de un pedido auténtico.

Al respecto, Hadley, un portavoz del departamento policial, resaltó que este es el primer caso en el que se encuentran con un robo vinculado a la inteligencia artificial. "Me llamó la atención por el componente de inteligencia artificial. Nunca antes había oído hablar de eso ni lo había visto", expresó.

Por su parte, los empleados de Walmart informaron a la policía que este hecho podría ser parte de un problema más amplio. Hadley mencionó que, según sus conversaciones con el personal de la tienda, existe una red que utiliza pedidos falsos de Spark para obtener mercancía de alto valor de Walmart. "Se habla de millones de dólares que están siendo estafados a estos Walmarts en todo el país", comentó el portavoz.

El departamento ha notificado al FBI sobre el intento de robo, mientras que Love se encuentra en manos de las autoridades, enfrentando cargos por intento de cometer un delito menor.

¿Cuál fue el pronunciamiento de Walmart al respecto?

Walmart no pudo ser ajeno al tema de las estafas. Un representante de la empresa afirmó, en conversación con el medio internacional, que la compañía se dedica a proteger a sus clientes de los fraudes y a anticiparse a las tácticas que estos delincuentes utilizan. Además, aseguró que continuarán trabajando en conjunto con las autoridades para enfrentar estos incidentes.

Por su parte, Hadley hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta ante posibles engaños. "Es fundamental que presten atención e informen a otros, ya que esta es una dinámica que evoluciona rápidamente en nuestro entorno y en el país. La gente necesita estar al tanto de estas situaciones", sentenció.