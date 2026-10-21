Entró a un Walmart de Pentagon Boulevard y cometió un insólito ROBO: la policía de Beavercreek no logra IDENTIFICAR a esta mujer

El Departamento de Policía de Beavercreek, en Estados Unidos, solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer señalada como presunta responsable de un robo en una tienda Walmart ubicada en Pentagon Boulevard.

La policía de Beavercreek pide colaboración ciudadana tras un robo en Walmart.

Las autoridades instan a quienes dispongan de información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos a que se comuniquen con la Policía para ayudar a identificar a la sospechosa.

Robo en Walmart de Beavercreek: ¿qué ocurrió?

Según la información difundida por la cadena local WDTN, el incidente ocurrió el 10 de octubre. La mujer, cuya imagen fue difundida para facilitar su identificación, habría ingresado al Walmart de Pentagon Boulevard, seleccionado varios productos, los habría ocultado y posteriormente habría abandonado el establecimiento sin pagar.

El caso motivó un llamado público por parte de la Policía de Beavercreek, que espera recibir información útil para avanzar en la investigación. Hasta el momento, las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a la sospechosa.

¿Cómo aportar información sobre el robo en un Walmart de EE. UU.?

Las personas que reconozcan a la mujer o dispongan de información relacionada con este presunto robo pueden comunicarse con el oficial Zalar, del Departamento de Policía de Beavercreek, al 937-426-1225, extensión 159. También pueden enviar información al correo electrónico zalaro@beavercreekohio.gov. Las autoridades indicaron que se aceptan denuncias anónimas.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades esperan la colaboración de los residentes para identificar a la mujer y esclarecer el presunto robo ocurrido en el Walmart de Beavercreek.