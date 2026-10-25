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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente del ICE fue ROCIADO con gas pimienta por conductor en INCIDENTE; no se ARRESTÓ a sospechosos
Un agente del ICE que se encontraba fuera de servicio se convirtió en víctima de un ataque con gas pimienta por parte de un conductor en EE. UU. ¿Qué pasó?
¡Preocupante situación! Recientemente, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que estaba fuera de servicio, sufrió un ataque con gas pimienta por parte de un conductor durante un incidente vehicular en el condado de Montgomery, Maryland, Estados Unidos. Las autoridades locales compartieron más detalles sobre el hecho, el cual se registró mientras el agente se dirigía a su residencia. ¿Por qué no hubo detenidos?
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Agente del ICE fue rociado con gas pimienta por conductor en incidente; no se logró detener a sospechosos
Según lo expuesto por 'DC News Now', un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que no estaba en horario laboral, sufrió un ataque con gas pimienta en un incidente de agresividad al volante en el condado de Montgomery, que se dio aproximadamente a las 8.28 a. m. del sábado 24 de octubre, en el bucle exterior de la Interestatal 495, cerca de Colesville Road, en Silver Spring.
Revelan que agente del ICE fue rociado con gas pimienta por conductor en incidente; no se logró arrestar a sospechosos.
Por su parte, la Policía Estatal de Maryland precisó que el conflicto se originó cuando un BMW negro se interpuso en el camino de otro conductor y frenó abruptamente. Ambos conductores detuvieron sus vehículos al costado de la carretera, lo que llevó a un enfrentamiento verbal.
Asimismo, las autoridades señalaron que, durante el altercado, uno de los automovilistas utilizó gas pimienta contra el agente del ICE, quien, en respuesta, desenfundó su arma de fuego, que resultó ser su arma de servicio. Este caso ha sido asumido por el equipo de Crímenes Armados en Carreteras de la Policía Estatal de Maryland. No se confirmó el arresto de los involucrados ni la revelación de su identidad.
¿Cuál es la actual situación del caso y qué cargos formales existen?
Bajo este contexto, el caso está en plena investigación, realizada de manera conjunta por las autoridades estatales y locales. Hasta ahora, los aspectos legales y los avances del incidente se pueden resumir en los siguientes puntos:
- La unidad de la Iniciativa contra Delitos con Armas en Carreteras de la Policía Estatal de Maryland lidera la indagación, mientras que la Oficina del Fiscal del Estado en el Condado de Montgomery colabora estrechamente con la policía para analizar las circunstancias del suceso.
- Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se han presentado cargos formales contra ninguno de los conductores implicados en el incidente.
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