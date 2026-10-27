ATAQUE a una instalación de ICE en Georgia desata la ALERTA de las autoridades federales: un hombre queda bajo custodia

Un hombre de 31 años quedó bajo custodia tras ser acusado de lanzar un presunto artefacto explosivo casero contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Atlanta, Georgia. El incidente, ocurrido la noche del martes, movilizó a las autoridades federales estadounidenses, que investigan los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque.

Ataque contra ICE en Atlanta: ¿qué ocurrió en la instalación federal?

El sospechoso, identificado como Inique Hinton, residente de Douglasville, Georgia, enfrenta cargos por intento de incendio premeditado de un edificio federal y destrucción de propiedad gubernamental, según informó el fiscal federal Theodore S. Hertzberg.

De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, las cámaras de seguridad habrían captado al hombre encendiendo un objeto y arrojándolo hacia un edificio de varios pisos. El artefacto impactó contra una cerca metálica, donde se propagaron las llamas.

Los investigadores hallaron en el lugar restos de tela quemada, líquido para encendedores, una botella de vidrio y un encendedor. Estos elementos forman parte de las evidencias recopiladas durante la investigación del presunto ataque contra una instalación del ICE en Atlanta.

El inmueble alberga oficinas de la agencia migratoria y un tribunal de inmigración. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las posibles motivaciones del incidente.

Hombre acusado por ataque a ICE en Georgia podría enfrentar hasta 20 años de prisión

Hinton fue detenido en una vivienda de un suburbio de Atlanta y quedó bajo custodia sin oponer resistencia, según las autoridades. Hertzberg destacó la rapidez con la que los investigadores lograron localizar al sospechoso y señaló que no tenía conocimiento de antecedentes penales del acusado.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal advirtió que su oficina buscará procesar el caso con firmeza. “Vamos a responder con extrema severidad a la hora de procesar esta conducta porque necesitamos enviar un mensaje de que esto no está bien”, afirmó Hertzberg.

Según la información publicada por Associated Press (AP), Hinton podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión federal por el cargo relacionado con incendio provocado y hasta 10 años por destrucción de propiedad gubernamental, si es declarado culpable.

Los registros judiciales disponibles no identificaban a un abogado que representara a Hinton. Tanto la Fiscalía Federal como una oficina de defensores públicos fueron contactadas para obtener información sobre su representación legal, pero no respondieron a las consultas enviadas por correo electrónico.

El caso mantiene la atención sobre la seguridad de las instalaciones federales en Estados Unidos. Aunque algunos elementos hallados en la escena podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido, las acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial correspondiente y el sospechoso conserva la presunción de inocencia.