ALERTA MÁXIMA, inmigrantes rumbo a EE. UU.: OPERATIVO en las costas del sur de California culmina con la DETENCIÓN de 37 indocumentados

La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 37 inmigrantes indocumentados durante distintos operativos realizados en octubre frente a las costas del sur de California. Uno de los procedimientos tuvo lugar cerca de las islas del Canal, donde las autoridades interceptaron una embarcación en la que viajaban 23 personas que presuntamente intentaban ingresar o permanecer en el país sin autorización. La información fue difundida por Telemundo 52 Los Ángeles, con base en reportes oficiales de las autoridades estadounidenses.

La Guardia Costera informó que las detenciones tuvieron lugar entre el 5 y el 30 de octubre.

Guardia Costera de Estados Unidos intercepta embarcación con 23 inmigrantes

Según el reporte, las detenciones se llevaron a cabo entre el 5 y el 30 de octubre. Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar el día 9, cuando la tripulación de una patrullera que navegaba a bordo del cúter Narwhal detectó una embarcación de aproximadamente 25 pies de eslora cerca de la isla Santa Cruz, la más grande del archipiélago de las islas del Canal.

A bordo viajaban 23 presuntos inmigrantes indocumentados. Tras la intervención, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asumió la custodia de los ocupantes, quienes fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de la Guardia Costera en Los Ángeles-Long Beach.

Además, otra tripulación desplegada en las islas del Canal se encargó de incautar la embarcación y entregarla a las autoridades de la CBP.

Estados Unidos refuerza la vigilancia en las costas del sur de California

La Guardia Costera señaló que mantiene una coordinación permanente con agencias federales y organismos internacionales para combatir las redes de tráfico de personas y reforzar la seguridad marítima.

El capitán Jason Hagen, jefe de Cumplimiento del Distrito Suroeste, subrayó que estas intervenciones responden a la vigilancia permanente que mantiene la Guardia Costera en las aguas del sur de California. También alertó sobre los riesgos que implica intentar ingresar a Estados Unidos por vías marítimas irregulares, debido a que muchos inmigrantes son transportados en embarcaciones sobrecargadas y sin el equipamiento adecuado para enfrentar las condiciones del océano.

"Los intentos de migración irregular y peligrosa ponen vidas en riesgo, especialmente cuando los traficantes utilizan embarcaciones hacinadas, mal equipadas y no aptas para navegar en condiciones oceánicas", afirmó Hagen.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operaciones de seguridad fronteriza y vigilancia en aguas del Pacífico. La reciente detención de 37 inmigrantes pone nuevamente de manifiesto los controles marítimos que mantiene Estados Unidos para impedir los ingresos irregulares a su territorio.