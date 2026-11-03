TRAGEDIA en Walmart de Asheboro: PRESENTAN CARGOS contra conductor por atropello mortal de una mujer, ¿a qué consecuencias se enfrenta?

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta en el estacionamiento de un Walmart, en Asheboro, Carolina del Norte, Estados Unidos. El conductor, un hombre de 79 años, enfrenta cargos por el incidente, ocurrido el pasado 20 de octubre. Aunque inicialmente no se presentaron cargos en su contra, las autoridades continuaron con las investigaciones y posteriormente formalizaron las acusaciones.

Walmart en Asheboro: ¿cómo ocurrió el atropello mortal?

El accidente ocurrió poco antes de las 2:00 p. m. del 20 de octubre, cuando la Policía recibió un reporte sobre el atropello de una peatona en el estacionamiento de un Walmart ubicado en East Dixie Drive, en Asheboro.

Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron a Amy Jeffries Brewer atrapada debajo de una camioneta Rivian. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación y otras intervenciones médicas para intentar salvarle la vida. Sin embargo, la mujer fue declarada muerta poco después de las 3:00 p. m.

De acuerdo con información publicada por FOX8 WGHP, las autoridades no presentaron cargos inmediatamente después del atropello, pero continuaron con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Atropello mortal en Walmart: ¿qué cargos enfrenta el conductor de 79 años?

Según los registros judiciales, Richard Eugene Tracy, de 79 años, fue acusado el viernes 30 de octubre de una infracción menor vinculada a la conducción de un vehículo motorizado y de realizar una maniobra insegura. La investigación señala que el hombre habría iniciado el movimiento de la camioneta sin verificar que podía hacerlo de forma segura, lo que presuntamente ocasionó el atropello mortal de Brewer.

La acusación sostiene que Tracy habría incumplido su deber de comprobar que podía realizar la maniobra de manera segura, sin poner en riesgo la integridad de otras personas.

En cuanto a las consecuencias legales, los cargos podrían derivar en sanciones económicas y otras medidas previstas por la legislación de Carolina del Norte. Sin embargo, las posibles sanciones dependerán del desarrollo del proceso judicial y de la decisión del tribunal. Hasta el momento de la publicación de la información de FOX8 WGHP, no se habían dado a conocer otras acusaciones ni una sentencia contra el conductor.