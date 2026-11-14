¡Mucha atención! Charanpreet Singh, un solicitante de asilo originario de India, presentó recientemente una demanda federal en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Iowa. En su pedido, el hombre de 32 años aseguró que fue detenido y encarcelado de manera ilegal por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de haber sido liberado bajo fianza y de haber cumplido con todas las condiciones legales durante ocho años.

Su demanda incluye como demandados la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al fiscal general, Todd Blanche. A continuación, más información sobre la grave acusación.

EE. UU.: solicitante de asilo revela haber sido encarcelado ilegalmente por agentes ICE

Según lo expuesto en un último informe del Despacho de la capital de Iowa, se pudo conocer lo denunciado por Charanpreet Singh, quien ingresó a Estados Unidos sin autorización en abril de 2018, pero fue liberado por un juez de inmigración tras abonar una fianza de $17.000.

Solicitante asilo revela haber sido encarcelado ilegalmente por agentes ICE.

A lo largo de los últimos ocho años, mientras gestionaba su solicitud de asilo, se reveló que él mantuvo un empleo estable, estableció lazos familiares y cumplió con todas las obligaciones legales y citas migratorias requeridas.

Pese a ello, el 26 de octubre de 2026, mientras trabajaba como conductor de camiones comerciales en Iowa, fue detenido por la policía y llevado a una estación de pesaje, donde quedó bajo custodia migratoria . Este caso se inscribe en un contexto más amplio de litigios en Iowa relacionados con detenciones prolongadas o sin fianza por parte de ICE.

Ante ello y tras las primeras revelaciones, un juez federal determinó que ICE había utilizado una ficción legal para llevar a cabo la detención ilegal de otro inmigrante en la cárcel del condado de Polk, ordenando su liberación inmediata. En este centro, más de 60 personas continúan bajo órdenes de detención obligatoria.

Existen otros casos similares

Con relación a este contexto, últimos informes de KCRG señalan que varios solicitantes de asilo, entre ellos dos ciudadanos de Togo detenidos en la cárcel del condado de Muscatine y un joven identificado como Yanik Fon, también presentaron demandas contra el gobierno federal.

Estas acciones legales surgen tras su arresto durante controles rutinarios, donde fueron retenidos sin que se les realizaran evaluaciones individualizadas de riesgo de fuga.