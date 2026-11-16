Un hombre y una mujer perdieron la vida luego de ser baleados en el estacionamiento de un Walmart ubicado en el noroeste de Surrey, Estados Unidos, durante la noche del domingo.

Este lamentable suceso parece estar relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Hasta el momento, las autoridades siguen investigando el caso para esclarecer los motivos detrás de este ataque violento. Aquí lo que se sabe.

Muere mujer y hombre en estacionamiento de Walmart: revelan posible ajuste de cuentas

Fallece mujer y hombre en estacionamiento de Walmart: que se sabe al respecto

'Vancouver' y otros medios internacionales compartieron información inédita sobre el reciente tiroteo que dejó sin vida a un hombre y una mujer la noche del domingo 15 de noviembre de 2026 en el estacionamiento de una tienda Walmart en Surrey, Columbia Británica.

Se ha confirmado que, hasta ahora, la policía local investiga este doble homicidio como un posible ataque relacionado con el crimen organizado y un presunto ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.38 p. m., cuando agentes del Servicio de Policía de Surrey respondieron a un llamado en el estacionamiento del Walmart, ubicado en la intersección de 88 Avenue y 124 Street.

Las víctimas, un hombre de 23 años y una mujer de 24, ambos residentes de Delta y de ascendencia surasiática, eran pareja , tal como afirmó RED FM Vancouver. Los paramédicos hallaron a los dos dentro de un Ford Mustang rojo con múltiples heridas de bala. A pesar de los esfuerzos por reanimarlos, fallecieron poco después de ser trasladados al hospital.

¿Qué más se conoce sobre este hecho?

Un ataque con características de crimen organizado tuvo lugar recientemente, según lo señalado por la sargento Freda Fong en declaraciones a Noticias de la CBC.

El individuo involucrado contaba con antecedentes policiales por delitos relacionados con armas de fuego. Menos de 15 minutos después del tiroteo, se reportó el incendio de un sedán blanco en la cuadra 9700 de Princess Drive. Las autoridades, en comunicación con Vancouver Sun, confirmaron que este vehículo está vinculado al crimen y se presume que fue utilizado por los agresores para escapar del lugar.