- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Costa Rica
- Chile vs Colombia
- Ecuador vs Bolivia
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: defensor público EXPONE a agente del ICE y REAFIRMA que le rociaron gas pimienta en OPERATIVO
Un defensor público ha señalado que agentes del ICE le aplicaron gas pimienta en San José en último operativo. ¿Qué se sabe de esta nueva denuncia en EE. UU.?
David Oyer, defensor público adjunto en San José, California, denunció recientemente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le rociaron gas pimienta mientras documentaba un arresto federal en las cercanías de la cárcel principal del condado de Santa Clara y el Palacio de Justicia.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DHS propone nueva NORMA para la extensión de la visa H-1B, ¿afectaría las próximas renovaciones?
Este hecho tuvo lugar al finalizar su jornada laboral y Oyer necesitó atención médica en un hospital tras el incidente. ¿Qué expuso en su denuncia ante las autoridades de Estados Unidos?
EE. UU.: defensor público reafirma que agente del ICE le roció gas pimienta en operativo
Telemundo Área de la Bahía compartió la actual situación de un ciudadano y defensor público, identificado como Oyer, quien se encuentra hospitalizado tras asegurar que los agentes del ICE le rociaron gas pimienta luego de grabar el arresto de un individuo cerca de la cárcel del condado de Santa Clara y un laboratorio criminalístico.
En su denuncia, el hombre señaló que, mientras documentaba la detención efectuada por agentes federales, observó cómo uno de ellos utilizó gas pimienta contra él, sin que él interfiriera en el operativo. Posteriormente, debido al ardor intenso que experimentó, Oyer se dirigió a un hospital donde recibió atención médica para lavar sus ojos.
Tras el incidente, Oyer contactó a la policía de San José y el 16 de noviembre presentó una denuncia formal en una estación policial. El departamento de policía local ha confirmado que el caso se encuentra en proceso de investigación y se están recopilando pruebas pertinentes. Sin embargo, hasta la fecha, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han ofrecido una respuesta pública sobre los hechos.
¿El ICE o DHS se han pronunciado al respecto?
Es importante mencionar que, hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han realizado ninguna declaración oficial respecto al suceso que tuvo lugar en San José.
Asimismo, no se conocen más detalles actualizados sobre el caso, el cual sigue en averiguación.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DHS propone nueva NORMA para la extensión de la visa H-1B, ¿afectaría las próximas renovaciones?
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a ilegal que huyó y atropelló intencionalmente a agente; presenta ANTECEDENTES
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: defensor público EXPONE a agente del ICE y REAFIRMA que le rociaron gas pimienta en OPERATIVO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90