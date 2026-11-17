David Oyer, defensor público adjunto en San José, California, denunció recientemente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le rociaron gas pimienta mientras documentaba un arresto federal en las cercanías de la cárcel principal del condado de Santa Clara y el Palacio de Justicia.

Este hecho tuvo lugar al finalizar su jornada laboral y Oyer necesitó atención médica en un hospital tras el incidente. ¿Qué expuso en su denuncia ante las autoridades de Estados Unidos?

EE. UU.: defensor público reafirma que agente del ICE le roció gas pimienta en operativo

Telemundo Área de la Bahía compartió la actual situación de un ciudadano y defensor público, identificado como Oyer, quien se encuentra hospitalizado tras asegurar que los agentes del ICE le rociaron gas pimienta luego de grabar el arresto de un individuo cerca de la cárcel del condado de Santa Clara y un laboratorio criminalístico.

En su denuncia, el hombre señaló que, mientras documentaba la detención efectuada por agentes federales, observó cómo uno de ellos utilizó gas pimienta contra él, sin que él interfiriera en el operativo. Posteriormente, debido al ardor intenso que experimentó, Oyer se dirigió a un hospital donde recibió atención médica para lavar sus ojos.

Tras el incidente, Oyer contactó a la policía de San José y el 16 de noviembre presentó una denuncia formal en una estación policial . El departamento de policía local ha confirmado que el caso se encuentra en proceso de investigación y se están recopilando pruebas pertinentes. Sin embargo, hasta la fecha, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han ofrecido una respuesta pública sobre los hechos.

¿El ICE o DHS se han pronunciado al respecto?

Es importante mencionar que, hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han realizado ninguna declaración oficial respecto al suceso que tuvo lugar en San José.

Asimismo, no se conocen más detalles actualizados sobre el caso, el cual sigue en averiguación.