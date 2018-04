Real Madrid vs. Bayern Múnich: Sergio Ramos criticó a la prensa española después de ganar [VIDEO]

El capitán del Real Madrid; Sergio Ramos. Destacó el 'partidazo' del día de ayer ante el Bayern de Múnich, enfatizando los motivos del triunfo y también señalando cómo es que se vendió el proceso de Champions League para ‘los madridistas’ en la prensa mundial.

“Lo que más nos sorprendió fue que nuestra propia prensa decía que no, que no era penalti, la prensa a veces tiene esas cosas porque cuando ganábamos con España se seguía hablando de las otras selecciones. Debemos de admirar un poco más lo que tenemos y no envidiar tanto”.

Señaló que es normal las críticas a Zidane, dejándole un pequeño mensaje a Mourinho:

“El entrenador del Madrid va estar cuestionado toda la vida ¿no? He llevado aquí muchísimos años y los primeros 7 u 8 años no gané ninguna champions, habían entrenadores que ni se le criticaban, la prensa también es hasta manejable”.

Explicó también por qué se genera este tipo de ‘Antimadridismo’ en el mundo:

“Ver al Madrid ganar tanto genera eso que la gente no tenga tanta empatía que se requiere. Cargarte a la Juve y al PSG con suerte sola no basta, también habrá algo bueno que tenga el Madrid”.

Cerrando con la posición de la Juventus después del partido, que la entiende pero no comparte porque desde su posición no hay polémica alguna:

“Les duele quizá porque estuvieron muy cerca de clasificar, pero el penalti fue clarísimo. Aquí. en Madrid o en Burgos, se ponga donde se ponga es penalti”.

EL DATO:

Sergio Ramos tiene en el Real Madrid 13 temporadas y lleva ganado 18 títulos.