James Rodríguez: "Zidane no tiene la culpa de mi salida del Real Madrid"

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Bayern Múnich, rechazó que Zinedine Zidane sea responsable de su salida del Real Madrid, rival que enfrentará este martes 1 de mayo (1.45 p.m. - hora peruana) en el Santiago Bernabéu por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

"Contra Zinedine Zidane no tengo absolutamente nada. No tengo sentimiento ni de rabia ni de querer ganar contra él. Nadie tiene la culpa de mi salida del Real Madrid. Cuando tuve oportunidades para jugar las hice bien", dijo James Rodríguez.

“Aquí nadie tiene culpa. Todo pasa por muchas cosas, creo que como dije antes: cuando pude jugar Cuando juegas menos esa posibilidad de hacer cosas estuve en un nivel bastante bueno”, agregó la estrella del Bayern Múnich.

Asimismo, James Rodríguez afirma que no toma este encuentro contra el Real Madrid como una revancha personal y que tampoco celebrar un gol si es que anota.

"No me tomo el partido como una revancha personal. Solamente quiero hacer cosas buenas para el equipo. Quiero hacer un gran partido y llegar a la final. No celebraré si anoto en el Bernabéu", señaló James Rodríguez.

¿Qué debe cambiar el Bayern Múnich? Para James Rodríguez, absolutamente nada aunque espera alta intensidad sobre el Real Madrid.

"Creo que no debemos cambiar nada. Hemos hecho un buen partido allá. Debemos intentar jugar bien, con mucha intensidad y muchas ganas. Sabemos que podemos hacer goles. Debemos hacer las cosas como el partido de ida, pero con más acierto de cara a gol", finalizó.