Sir Alex Ferguson en estado delicado tras ser operado de una hemorragia cerebral

Sir Alex Ferguson, técnico escocés que dirigió durante 26 años al Manchester United, debió ser operado de urgencia este sábado por una hemorragia cerebral.

El hijo de Alex Ferguson, Darren, pidió privacidad para su padre y toda la familia. "Darren pide privacidad, y proporcionará una actualización de su estado de salud a través del club durante la semana", detalló Sky Sports.

Manchester United, por su parte, informó a sus seguidores del estadio de la leyenda escocesa a través de sus redes sociales: "Sir Alex Ferguson se sometió hoy a una cirugia por una hemorragia cerebral. El proceso va muy bien pero necesita un periodo de cuidados intensivos para su recuperación. Todos en el Manchester United le enviamos nuestros mejores deseos".

Vale destacar que Sir Alex Ferguson dirigió al Manchester United entre 1986 y 2013, y logró 38 títulos: 13 Ligas y 2 Champions entre sus trofeos más preciados.

La última aparición mediática que se le recuerda a Ferguson se produjo el pasado domingo en Old Trafford, cuando entregó a Arsene Wenger una placa en reconocimiento a su labor con el Arsenal.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



