Ricardo Gareca hizo una sorprendente petición a Pedro Troglio

No olvida a la crema. El técnico de la Selección Peruana Ricardo Gareca al mismo tiempo que planifica el plan de trabajo de la 'Blanquirroja' con miras a su participación en Rusia 2018 sigue muy de cerca de la difícil situación futbolística en la que se encuentra Universitario.

Así lo reveló el extécnico crema Pedro Troglio quien en una entrevista confesó que el 'Tigre' le pidió que no se marchara del club y que se quede a pelear hasta el final.

"Siempre me juntaba con Gareca. Me escribió para pedirme que no me vaya. Me dijo quédate a pelearla", declaró Troglio en DirecTV además de confesar que si hubiera conseguido dos triunfos más se hubiera quedado en Ate.

"No quería irme. Había encontrado mi lugar en el mundo. La 'U' era mi casa. Estábamos muy cómodos. Pero creí que era el momento ideal de hacerlo para dejar una puerta abierta, para que me recuerden por las cosas buenas y no forzar algo y cerrarme las puertas. Con 5 o 6 puntos más me hubiese quedado", agregó.

En tanto Pedro Troglio tuvo buenos comentarios sobre algunos jugadores puntuales de Universitario como en su momento lo fue Alexi Gómez de quien señaló que tiene mucha capacidad para triunfar en el extranjero y de Juan Vargas del que considera fue el "jugador más noble que dirigió" y que si estuviera al 100% físicamente, todavía estaría en Europa.

De momento 'Rulo' se encuentra a la espera de resolver su futuro aunque tiene las negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador del Gimnasia y Esgrima de Argentina.