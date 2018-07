Presidente de la CONMEBOL: "La final de Copa Libertadores 2019 tendrá sede en Lima, Santiago o Montevideo" │ VIDEO

El fútbol sudamericano está cerca de tener el formato de Champions League en la Copa Libertadores, aquella final única que mueve masas y público de cualquier lugar. Esto con motivo de poder difundir el fútbol en cada una de las de regiones elegidas, por lo menos es ese el pensamiento que hoy en día mantiene la CONMEBOL. Los detalles de esta charla que se generó entre Martín Liberman y el directivo más importante de Sudamérica fue vía Fox Sports.

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol definió este hecho como un evento magnífico, ya que servirá para trabajar durante la previa con mucho pundonor para dejar un producto inolvidable: "Si bien no tenemos la infraestructura adecuada no va a ser una barrera. Vamos a convertir ese partido en una fiesta durante una semana. Quiero demostrar que el fútbol sudamericano tiene un ADN distinto. No quiero ser similar a la UEFA. Hay que fomentar la esencia de nuestro fútbol, dentro de los límites correspondientes".

Siendo muy puntual el mandamás del fútbol sudamericano en precisar lo que significan hoy en día las 'ciudades modelos' e ideales para este prototipo de proyecto: "Hasta hoy es Lima, Santiago y Montevideo para la final. Lo estamos evaluando y el Consejo a más tardar en agosto vamos a oficializar la sede". Sentenciando el tema con una apertura para el segundo torneo más importante en nuestro continente: "Estamos trabajando para que la Copa Sudamericana también tenga una sola final".

EL DATO:

Este formato de final única en la Copa Libertadores 2019, se jugará el 13 de noviembre en sede por definir..