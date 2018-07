Cristiano Ronaldo pidió que la Juventus no le haga una presentación apoteósica por respeto a la afición del Real Madrid [VIDEO]

Cuando todos esperaban que Cristiano Ronaldo fuese presentado ante más de 40 mil espectadores en el Allianz Stadium, la Juventus anunció que el evento será a puertas cerradas. Alegaron temas de seguridad, para la razón sería un pedido expreso del luso.

Según Edu Aguirre, periodista del programa español Chiringuito de Jugones y muy cercano al entorno del astro portugués, el mismo jugador ha pedido una sencilla presentación pese a que el club turinés le ofreció una fiesta apoteósica.

PUEDES VER: ¡DE LOCOS! Higuaín y las demandas salariales que exige para llegar a otro club



"Hace unos días la Juventus le propuso a Cristiano Ronaldo hacer la presentación más salvaje de la historia y él para esa presentación. No quiere hacer una cosa a la grande y se lo comunica al club", dijo Aguirre.

La razón no es otra que el respeto de Cristiano Ronaldo por la afición del Real Madrid, de la cual no pudo despedirse como él hubiese querido: a estadio lleno y con los hinchas coreando su nombre.

"Cristiano Ronaldo no quiere hacerlo por respeto al madridismo. No pudo despedirse de su afición en directo, en el Santiago Bernabéu y no considera justo recibir una recepción de los juventinos sin haberse despedido de la afición del Madrid", agrega Edu Aguirre, quien fuera de los primeros que informó la intención del luso de dejar la capital española.

Recordemos que el lunes 'Cris' llegará a Turín, pasará reconocimiento médico y será presentado en el Juventus Stadium. El contrato que lo une al gigante de la Serie A es por las próxima cuatro temporadas.

EL DATO

El salario que recibirá Cristiano Ronaldo es de 30 millones de euros al año.