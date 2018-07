Paul Pogba podría regresar a la Juventus para jugar con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo movió el mercado tras su llegada a la Juventus. Muchos creen que ha sido el fichaje del siglo en el cuadro 'bianconero', pero no parece ser el único que llega. Paul Pogba, reciente campeón del mundo con Francia, ha sido ofrecido a la 'Vieja Señora' para volver a comandar el mediocampo del multicampeón italiano. No se siente cómodo en Manchester United y estaría dispuesto a retornar a Italia.

Según 'Tuttosport', conocido diario italiano, ha confirmado que Paul Pogba ha sido ofrecido a la Juventus por su representante Mino Raiola. El titular de este diario es "Pogba llama a la Juve", acompañado de una imagen interactiva con los rostros del futbolista francés y también de Cristiano Ronaldo, quien sería su compañero si se llega a concretar el retorno del mediocampista.

Para que el cuadro de Turín tenga nuevamente entre sus filas a Paul Pogba tendrá que desembolsar una cantidad de dinero importante. Manchester United es dueño del pase del francés por tres temporadas más y su cláusula está valorizada en 170 millones de euros, algo que es difícil de pagar luego de la contratación de Cristiano Ronaldo. A pesar de eso, el presidente 'bianconero' Andrea Agnelli sabe que si contrata a Pogba su plantilla estaría mejor valorizada.

Luego de estar dos años ya en el fútbol inglés, parece que la Premier League no es la liga en que Paul Pogba se pueda desenvolver. No ha llegado a su mejor versión mostrada en la Juventus. Además, se dice que José Mourinho se para peleando con él en los entrenamientos y tienen ciertas diferencias. Aparte a todo esto, en las últimos días ha hecho una burla a los ingleses luego de su eliminación del Mundial Rusia 2018, algo que no ha sido bien visto por los hinchas del Manchester United.

Es por estas razones que su representante, Mino Raiola, ya está trabajando en las negociaciones mientras que Paul Pogba disfruta de sus vacaciones con el trofeo de la Copa del Mundo en sus manos. Medios de comunicación italianos ya vienen confirmando que el centrocampista francés está pensando en retornar para jugar al lado de Cristiano Ronaldo y demostrarle al mundo entero que puede hacer historia con la camiseta de la Juventus.

Paul Pogba jugó en la Juventus durante las temporadas 2012/2013 y 2015/2016, luego de estar en Manchester United un año antes.