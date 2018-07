Arsène Wenger: "Fue un error quedarme 22 años en el Arsenal"

El entrenador francés, Arsène Wenger, realizó una dura confesión luego de dos meses de haber dejado el banquillo del Arsenal tras 22 años.

"Quizá permanecer en el mismo club durante 22 años fue mi gran error. Me gustan las cosas nuevas, el cambio, pero también los desafíos. Fui siempre prisionero de mi desafío", señaló el entrenador de 68 años.

El estratega francés realizó una autocrítica: la obsesión por el fútbol llevó a descuidar a su familia durante su estancia en el Emirates Stadium.

"He descuidado a mi familia, a muchas personas. Lamento haber sacrificado todo lo que hice porque me doy cuenta de que he herido a mucha gente a mi alrededor".

Wenger atraviesa un gran dilema: no tiene muy en claro si continúa dirigiendo o transmite sus conocimientos a la nueva generación.

"Me estoy aún haciendo la misma pregunta. ¿Sigo haciendo lo que he estado haciendo, lo que sé hacer o comparto todo el conocimiento que tengo? Es la pregunta que tengo que responder en los próximos dos o tres meses", finiquitó.