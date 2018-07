¿Xavi o Iniesta? Arthur reveló que su juego es más parecido al de esta leyenda del Barcelona

Tras la partida de Andrés Iniesta al fútbol japonés, el Barcelona puso manos a las obras y adelantó la llegada de Arthur procedente del Gremio. El brasileño es visto como muchos como el sucesor natural del 'Cerebro', hoy en las filas del Vissel Kobe.

"El estilo del Barça es único y es difícil encontrar jugadores que no se hayan criado en La Masía que consigan adaptarse, pero mis características técnicas se parecen a las de algunos futbolistas del club. Me gusta tener el balón, el pase corto y controlar el ritmo desde el centro del campo", sostuvo Arthur en una entrevista a la TV oficial del Barcelona.

PUEDES VER: FPF envía comunicado desmintiendo vínculo con el juez César Hinostroza

Acto seguido, el futbolista de 22 años habló sobre sus dos grandes ídolos. "Xavi e Iniesta son dos grandes referentes para mí, pero creo que al primero es a quien más me parezco. Para mí es un modelo a seguir, no sólo por lo que hacía en el campo", afirmó.

NO TE LO PIERDAS: Errores de Oviedo que complican la continuidad de Gareca en la Selección

Eso sí, Arthur no se olvidó el que, para él, es el mejor de todos: Lionel Messi. "Messi es el mejor del mundo y jugar con él me hace feliz. Quiero aprender de mis compañeros, que son grandes figuras. Todos los jugadores quieren jugar en el Barça y con este fichaje he sentido que todo mi esfuerzo ha valido la pena", sentenció.

EL DATO:

Arthur aseguró que tenía otras ofertas sobre la mesa, pero su prioridad siempre fue el Barcelona.