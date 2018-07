¡Lo acorralaron! Edison Flores tuvo que responder a la prensa por su llegada tardía al Aalborg

El mundialista peruano, Edison Flores acaba de llegar a Dinamarca y fue abordado por la prensa para que responda por la demora de dos semanas. Su equipo el Aalborg BK juega ese fin de semana la tercera fecha de la Superliga.

Edison Flores aseguró que el club, Aalborg BK, tenía conocimiento de su ausencia por temas personales. "He tenido algunas cosas personales con las que me he tenido que relacionar. He hablado con Allan (Gaarde, director deportivo). Pero ahora estoy aquí y mañana ha vuelto al entrenamiento ", explicó el popular 'Orejas' al medio migogaalborg.dk.

PUEDO VER: Edison Flores en la carpeta del Alavés y clubes de Arabia Saudita

Luego reiteró. "Como dije, ha habido algunas relaciones personales en Perú que han sido necesarias para que me quede. Siempre he estado en contacto con Allan. No ha habido grandes problemas y ahora estoy listo para regresar ", argumenta el seleccionado peruano.

Sobre su continuidad en el Aalborg BK, dijo. "No lo sé. Hay un par de ofertas de otros clubes para que cambie, pero en este momento no hay ninguna aclaración. Todavía me quedan dos años de mi contrato aquí en el club ".

Respecto a algunas ofertas de España, Flores agregó. "La verdad es que no soy del todo consciente de eso. Hay ofertas y hay otras opciones, pero debemos ver el momento".

Aalborg BK juega este domingo 29 de julio la tercera fecha de la Superliga de Dinamarca ante København (11:00 a.m.). No se sabe si Edison Flores será tomado en cuenta.

EL DATO

Carlos Gonzáles, agente de Edison Flores tendrá una reunión con los directivos del Aalborg BK para tratar algunas ofertas que tiene el popular 'Orejas'.