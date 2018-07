Toluca vs Puebla EN VIVO ONLINE por la Fecha 2 de la Liga MX

Toluca vs Puebla se verán las caras por la segunda fecha del Apertura de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc. La transmisión EN VIVO ONLINE por TV Azteca y también puedes seguir todas las incidencias desde Líbero.pe.

Las 'águilas' viene de vencer por 2-0 al Monarcas Morelia por la primera jornada del Apertura con goles de Pedro Canelo y Rubens Sambueza. Los 'diablos rojos' intentarán prolongar la racha de victorias. No obstante, los escarlatas han pasado por malos momentos ante la ‘franja’.

"Puebla es un rival difícil. El torneo pasado tuvimos un mal partido contra ellos. Ahora tenemos, como se dice, una revancha. Debemos hacer las cosas bien para seguir sumando de a tres", declaró el atacante de Toluca, Luis Quiñónez, sobre el próximo enfrentamiento.

El Puebla intentará superar la goleada recibida por Cruz Azul, sin embargo no podrá contar con Anderson Santamaría, ya que viene con algunas dolencias del Mundial de Rusia 2018 después de haber representado a la selección peruana. “ Anderson todavía no está dado de alta, tiene molestias después de su periodo de vacaciones tras el mundial y no queremos arriesgarlo”, declaró el entrenador de la ‘franja’, Enrique Meza.

Tampoco se tendrá la presencia de Omar Fernández, quien sufre de un esguince de segundo grado, ocasionado en el partido por la primera fecha. Afortunadamente, el boliviano Alejandro Chumacero solo tiene una molestia por lo que su participación en el encuentro no corre riesgo.

ALINEACIONES POSIBLES TOLUCA VS PUEBLA:

Toluca: Alfredo Talavera; Osvaldo González, Cristian Borja, Rodrigo Salinas, Carlos Calvo; William Da Silva, Rubens Sambueza, Antonio Ríos, Luis Quiñones; Pablo Barrientos, Pedro Canelo.

Puebla: Nicolás Vikonis, Alonso Zamora Barrera, Erik Pimentel, Hugo Rodríguez, Brayan Angulo, Vladimir Loroña, José Guerrero, José Torres, Alejandro Chumacero, Lucas Cavallini, Christian Tabó.

HORARIO TOLUCA VS PUEBLA:

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL TOLUCA VS PUEBLA?

Si quieres seguir en Internet el Toluca vs Puebla, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.