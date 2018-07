Atlético de Madrid vs PSG EN VIVO ONLINE vía DIRECTV por la International Champions Cup

Atlético de Madrid y PSG se enfrentarán este lunes 30 de julio (6.35 a.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía DirecTV) en el Estadio Nacional de Singapur por la International Champions Cup 2018, torneo de carácter amistoso que sirve para la preparación a los grandes equipos de Europa antes de la temporada 2018-19.

PUEDES VER: Gelson Martins reveló el motivo del porqué fichó por el Atlético de Madrid [VIDEO]

El Atlético de Madrid debutó el pasado jueves en esta competición amistosa ante el Arsenal inglés con un empate 1-1 y el primer tanto de la pretemporada a cargo del argentino Luciano Vietto, empatado por el inglés Emile Smith Rowe, lo que desembocó en una tanda de lanzamientos de penaltis que enaltecieron al nuevo portero rojiblanco Antonio Adán, que detuvo tres lanzamientos y marcó uno.

En ese partido tuvieron minutos ocho de los nueve jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid que el entrenador argentino Diego Simeone ha trasladado a tierras asiáticas, con los estrenos de Adán y del centrocampista Rodrigo Hernández, uno de los pocos que jugó el partido completo y que dejó buenas sensaciones.

El único que no participó en la cesión del Atlético de Madrid fue Víctor Machín 'Vitolo', que arrastraba un golpe en el tobillo derecho del último entrenamiento que tuvieron en España y ni siquiera contó entre los suplentes. El sábado volvió a entrenar con balón y la evolución de sus molestias determinará si participa mañana ante PSG.

También Adán podría ser de la partida por Oblak, ya que el portero esloveno se llevó un golpe en el brazo izquierdo ante el Arsenal.

Por lo demás, lo esperable es que Diego Simeone siga queriendo aportar ritmo a los futbolistas del primer equipo del Atlético de Madrid con los que cuenta en la gira por Singapur, y las variaciones podrían venir, por un lado, con el regreso de Vitolo -ante el Arsenal su puesto lo ocupó el canterano Joaquín Muñoz- y, por otra parte, por la posibilidad de que el entrenador quiera ver la evolución a otros jóvenes contra el PSG.

De esta manera, Atlético de Madrid mostrará tres puestos defensivos ante el PSG que el último jueves ocuparon Javier Montero y Toni Moya en los centrales, y Roberto Olabe en el lateral izquierdo podrían dejar paso a Alberto Rodríguez 'Tachi', Aitor Puñal en el eje de la zaga, y a Andrés Solano en el costado zurdo.

En tal caso, el once inicial podría ser el siguiente: Adán; Juanfran, Tachi, Aitor, Solano; Correa, Thomas, Rodri, Vitolo o Joaquín; Vietto y Gameiro.

Por su parte, el nuevo PSG que dirige el alemán Thomas Tuchel ha viajado a Singapur sin sus dos grandes figuras, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar, pero aún sin ellos contempla una convocatoria con una constelación de estrellas para enfrentar al Atlético de Madrid.

Es el caso del portero italiano Gianluigi Buffon, flamante refuerzo del PSG, o jugadores como el argentino Giovani Lo Celso, el francés Adrien Rabiot o el italiano Marco Verrati. También está en la convocatoria el delantero argelino estadounidense Timothy Weah, hijo del ex-Balón de Oro George Weah, actual presidente de Liberia.

NO TE LO PIERDAS: PSG: el valor de Ángel Di María se devaluó de 80 a 30 millones

El PSG viene de ser goleado, en otro partido de la International Champions Cup, a manos del Arsenal de Unai Emery, que le endosó este sábado un 5-1, lo que se suma a la derrota por 3-1 que encajó previamente frente al Bayern Múnich.

La goleada ante el Arsenal no fue la única mala noticia para Tuchel, que frente al Atlético de Madrid no podrá contar con su compatriota Julian Draxler, que concluyó el partido lesionado, ni con el argentino Ángel di María, que recién se une al entrenamiento físico tras las vacaciones por el Mundial.

ATLÉTICO DE MADRID VS. PSG: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 6.35 a.m.

España: 1.35 p.m.

España (Islas Canarias): 12.35 p.m.

México: 6.35 a.m.

Estados Unidos (Washington, Atlanta, Miami, Nueva York): 7.35 a.m.

Estados Unidos (Texas): 6.35 a.m.

Estados Unidos (Las Vegas): 4.35 a.m.

Colombia: 6.35 a.m.

Ecuador: 6.35 a.m.

México: 6.35 a.m.

Estados Unidos:

Argentina: 8.35 a.m.

Chile: 8.35 a.m.

Uruguay: 8.35 a.m.

Paraguay: 8.35 a.m.

Venezuela: 9.35 a.m.

Bolivia: 9.35 a.m.

ATLÉTICO DE MADRID VS. PSG: GUÍA TV DE CANALES

Perú: DIRECTV Play Deports y DIRECTV Sports Perú.

Argentina DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN, Sport1 Germany, OneFootball y Sport1 + Germany.

Italia: SKY Go Italia y Sky Sport Serie A.

España: Movistar+, LaLiga TV, beIN LaLiga y beIN Sports Connect España.

Inglaterra: Premier Sports.

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes, ESPN y ESPN Deportes+.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Canales: 602, 610, 612, 614, 615, 616 y 617

Canales HD: 1602, 1610, 1612, 1614, 1615, 1616 y 1617

ATLÉTICO DE MADRID VS. PSG: ALINEACIONES PROBABLES

Atlético de Madrid: Adán; Juanfran, Tachi, Aitor, Solano; Correa, Thomas, Rodri, Vitolo o Joaquín; Vietto y Gameiro.

Entrenador: Diego Simeone.

PSG: Buffon; Mbe Soh, Rimane, Nsoki; Lass Diarra, Bernede, Rabiot, Nkunku, Dagba; Weah, Toufiqui

Entrenador: Thomas Tuchel.