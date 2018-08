DT de Talleres habló sobre el posible fichaje de Miguel Araujo

Talleres de Córdoba enfrentó a Patronato en su último amistoso antes del inicio de la Superliga Argentina y el sabor fue amargo: el empate por 1-1 dejó más dudas que certezas antes del debut del próximo domingo ante Boca Juniors en La Bombonera.

En el post-partido, Juan Pablo Vojvoda atendió a la prensa y fue inevitable que saliera a flote el nombre del defensa peruano. "Quiero ser cauteloso con el tema de Miguel Araujo, pero sí estaba en los planes de la institución", sostuvo.

Eso sí, el DT de Talleres no considera que Araujo deba ser el último en llegar. "Hasta que no termine el mercado de pases no me animo a aventurar que el tema refuerzos esté cerrado", sentenció.

LIBERO, en exclusiva, reveló que Miguel Araujo fichará en los próximos días por Talleres de Córdoba luego que Pablo Bengoechea anunciara en conferencia de prensa que el defensa no estaría en el partido de Alianza Lima ante San Martín debido a una oferta del exterior.

Talleres de Córdoba es uno de los clubes que más se ha renovado para la próxima Superliga Argentina ante la salida del DT Frank Darío Kudelka y jugadores importantes como Lucas Olaza, Matias Pisano, Santiago Silva y Joao Rojas. En cambio, han llegado muchos jugadores jóvenes como Juan Ramírez, Andrés Cubas, Gonzalo Maroni, Diego Valoyes, Brian Montenegro, Tomás Pochettino y Mauro Ortíz. El próximo en llegar será Miguel Araujo.

Talleres de Córdoba jugará la Copa Libertadores 2019 desde la fase previa, tras una gran campaña en la Superliga Argentina 2017-18.