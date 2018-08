Lionel Messi y la vez que vio a Juan Román Riquelme "como si fuera Jesucristo"

Hoy es el D10s pero de pequeño fue un simple mortal. Esa es la idea que vuelve a quedar refrendada con la historia que ha contado Josep Minguella, ex agente de jugadores que trabajaba para el Barcelona, sobre la admiración de Lionel Messi por Juan Román Riquelme.

La 'Pulga' llegó a La Masía en 2000 y como parte de las inferiores del elenco azulgrana compartió algunos momentos sociales con el '10' histórico de Boca Juniors. "A veces venía a casa cuando hacíamos alguna barbacoa. Recuerdo una en concreto a la que vinieron Riquelme, Rochemback (Fabio), Motta (Thiago) y algún otro jugador. La hicimos una tardenoche y aún puedo verle sentado en el fondo de una mesa desde donde miraba así, por debajo del pelo, a Riquelme. Lo observaba como si fuera Jesucristo Superstar", relata Miguella en su columna en el diario deportivo 'Sport'.

Seguidamente, continuó con su relato, pero cometió un error. "Para él era el '10', zurdo, jugaba en el primer equipo del Barza y era su gran ídolo. Pero sólo lo miraba porque Leo era muy discreto y le tenías que sacar las palabras", acota. La equivocación viene porque Riquelme es diestro.

Finalmente, el ahora ex agente de jugadores alabó la personalidad de Lionel. "Que de un personaje de este nivel no te enteres de nada es una bendición. Se va a no sé dónde a hacer un anuncio y ni te enteras. Eso es una doble suerte porque si un personaje así te sale un poco rebelde a nivel de comportamiento, de educación, con los compañeros, te crea un problema extra y, en cambio, desde que llegó y hasta ahora, 18 años después, no se le conoce nada", puntualizó.

Riquelme jugó en el Barcelona en la temporada 2002-03.