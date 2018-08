Vasco da Gama vs LDU Quito EN VIVO: Partido por segunda ronda de Copa Sudamericana

Vasco da Gama enfrentará a LDU Quito este jueves 9 de agosto a las 5:30 p.m. (hora peruana) válido por el encuentro de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El partido se desarrollará en el Estádio Vasco da Gama de Río de Janeiro y será transmitido por Fox Sports 2, mientras que podrás seguir el minuto a minuto, con todas las incidencias, en Líbero.pe.

El Vasco da Gama llega con una racha de malos resultados, tomando los partidos que jugó en el Brasileirao y el de ida en la Sudamericana. Son en total 3 derrotas consecutivas las que suma el equipo que dirige Jorge Luis da Silva: 3-1 ante LDU, 1-4 contra Corinthians y 2-1 ante São Paulo, resultados con los que no se presentan como favoritos a revertir la llave.

Los ‘Almirantes’ no han tenido una buen participación internacional, pues llegaron a esta fase del torneo tras quedar eliminados en la Copa Libertadores. El principal déficit de Vasco ha sido la zona defensiva, pero en el aspecto ofensivo han destacado, anotando en los últimos 11 partidos que jugó, lo que podría hacerlos soñar con avanzar a octavos de final.

Por otro lado, LDU Quito viaja con la confianza de cerrar su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana en Brasil. Los dirigidos por Pablo Repetto ganaron la primera etapa del torneo ecuatoriano y, aunque los resultados no lo han acompañado en las últimas semanas, saben que solo con un empate seguirán firmes en el sueño de conseguir un título internacional.

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal se pronunció sobre posible fichaje de Beto da Silva por Alianza Lima

La última derrota que sufrieron los ‘Albos’ fue el 21 de julio, por la liga ecuatoriana, cuando cayeron de visita por 2-0 ante Delfín. Sin embargo, LDU no ha sido regulares de cara al arco en su últimos partidos jugados fuera de casa, pues no logró anotar en los últimos 3 de los 4 partidos que disputó en la mencionada condición. La obligación será anotar para no complicarse.

POSIBLES ALINEACIONES DEL VASCO DA GAMA - LDU QUITO

XI Vasco da Gama: Martín Silva; Luiz Gustavo, Breno, Ricardo Graca, Ramon; Desábato, Andrey, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto, Yago Pikachu y Andrés Ríos. DT: Jorginho.

XI LDU Quito: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Horacio Salaberry, Aníbal Chalá; Jefferson Orejuela, Edison Vega; Anderson Julio, Jhojan Julio, Fernando Guerrero y Juan Anangonó. DT: Pablo Repetto.

HORARIOS DEL VASCO DA GAMA - LDU QUITO

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.30 p.m.

Estados Unidos: 5.30 p.m. (ET) / 2.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL VASCO DA GAMA - LDU QUITO?

En Internet el duelo entre Vasco da Gama - LDU Quito, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.