El Real Madrid rechazó más de 100 "kilos" por Varane

José Mourinho, entrenador del Manchester United, dejó en claro en una rueda de prensa horas antes que cierre el mercado de fichajes de la Premier League que no había pedido ningún refuerzo más. Dicha información es cierta. Pero también es verdad que ese mensaje no llegó a las oficinas del Old Trafford.

Pues, medios británicos informan que los 'Red Devils', en un intento desesperado y contrarreloj, tocaron la puerta de Raphaël Varane y solo recibieron un ¡No! como respuesta del Real Madrid. El francés pudo llegar al Teatro de los Sueños.

Este viernes, 'The Times' y 'Daily Telegraph' desvelan que el United puso 110 millones de euros sobre la mesa por el traspaso Raphaël Varane, quien disputó 7 partidos en Rusia 2018. Sin embargo, el cuadro 'merengue' hizo caso omiso por el central.

Cabe resaltar que los 'Red Devils' también preguntaron por Yerry Mina, quien terminó fichando por Everton, y Harry Maguire (Leicester), pero las conversaciones nunca llegaron a buen puerto.

EL DATO:

Raphaël Varane registra 233 partidos con el combinado 'merengue'.