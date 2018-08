La carta de despedida que envió Mateo Kovacic a los seguidores del Real Madrid

El mediocampista de la selección de Croacia, Mateo Kovacic, publicó una carta con tónica de despedida para el Real Madrid y sus hinchas, luego que el conjunto español terminaría por cederlo al Chelsea.

"Después de tres años llenos de trofeos, he decidido seguir adelante. Aunque ya hay caminos separados, quiero agradecer a la familia del Real Madrid y a todos los fanáticos. Son una parte increíble de mi vida que nunca olvidaré. #HalaMadrid", escribió Kovacic en su cuenta oficial de Twitter.

After three years filled with trophies I have decided to move on. Eventhough are paths now separate I want to say big thank you to @realmadrid family and all the fans for an amazing part of my life I will never forget. #HalaMadrid pic.twitter.com/vka7UUfsig