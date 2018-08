Paolo Guerrero será recibido como un crack: conoce el itinerario que ha armado el Inter de Porto Alegre

Porto Alegre anda convulsionada por el fichaje de su nuevo goleador. Paolo Guerrero aterrizará mañana en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de esa ciudad para horas después ser presentado en sociedad como el flamante '9' del Internacional. Ante tamaña expectativa, la directiva de los 'Colorados' ha hecho público el itinerario que se desarrollará como parte de su presentación.

En primera instancia, está previsto que el 'Depredador' desembarque a las 9:55 a.m. (7:55 a.m. hora peruana). Una hora después se abrirán las puertas del estadio Beira-Rio para que los hinchas puedan ingresar a las tribunas para ver a Guerrero por primera vez.

No obstante, antes, a las 12:30 p.m. (10:30 a.m. hora peruana), el ex Alianza Lima comparecerá ante la prensa, y una vez terminado este acto, pasará al gramado del estadio para felicidad de toda la 'torcida colorada'.

En el plano futbolístico, el técnico Odair Hellmann informó que aún no tiene la certeza de si Paolo podrá estar apto para jugar este domingo ante el Paraná, por la fecha 19 del Brasilerao. El estratega brasileño indicó que espera conversar personalmente con el atacante para ver si está en condiciones de alternar unos minutos.

EL DATO

Internacional se ubica en la tercera colocación del Brasileirao, con 35 unidades, a 3 puntos del líder Flamengo.