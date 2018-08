Premier League: Resultados y tabla de posiciones tras la jornada 2

La Premier League poco a poco va tomando forma y este lunes Liverpool cerró la segunda jornada con una victoria de visita sobre Crystal Palace por un marcador de 2-0. Mohamed Salah fue la figura del conjunto ‘Red’, pero los goles lo hicieron Sadio Mané y James Milner. A continuación, los resultados y la tabla de posiciones del campeonato.

El equipo de la fecha ha sido sin duda el Manchester City con su descomunal goleada en el Etihad Stadium sobre Huddersfield. Y es que el conjunto dirigido por Pep Guardiola ganó 6-1 con un hat-trick de Sergio Agüero, que se metió en el top 10 de los goleadores históricos del torneo inglés. Gabriel Jesús, David Silva y Terence Kongolo en propia puerta marcaron las otras anotaciones.

PUEDES VER: Manchester United cayó de visita por 3 a 2 ante Brighton por la fecha 2 de la Premier League

Manchester United no levanta cabeza y volvió a decepcionar con su estilo de juego, pero a diferencia de la fecha anterior esta vez perdió por 3-2 contra Brighton & Hove Albion. José Mourinho no consigue encontrar su once y los problemas en el vestuario han calado fondo en los resultados. La siguiente jornada juega con Tottenham.

NO TE LO PIERDAS: Chelsea venció al Arsenal por 3-2 en un partidazo por la fecha 2 de la Premier League

Chelsea y Arsenal se mandaron con un partidazo el sábado pasado en el Stamford Bridge. La escuadra de Maurizio Sarri se llevó el triunfo con un gol casi agónico de Marcos Alsonso. Los 'Blues' comenzaron ganando fácilmente con tantos de Pedro y Álvaro Morata, pero los 'Gunners' igualaron gracias a Mhkitaryan e Iwobi. La entrada de Hazard fue vital y dio el pase al español para el 3-2 final.

RESULTADOS - FECHA 2

TABLA DE POSICIONES