Arturo Vidal: "Mi único ídolo es mi madre"

Arturo Vidal se ha convertido en el fichaje más cuestionado del Barcelona en los últimos tiempos. No por bajo rendimiento o participación en el campo de juego, sino porque se trata de un jugador ya próximo a colgar los botines (31 calendarios).

Pese a las críticas que ha recibido desde que llegó al Camp Nou, el 'Rey' viene silenciando bocas con sus actuaciones. Este viernes, el sureño compareció una extensa entrevista al diario 'Sport' donde abarcó todos los temas, especialmente aquellos que no toca con facilidad, como por ejemplo su ídolo a seguir.

Vidal lo tiene claro: Jacqueline Pardo es su único ídolo en la vida. El exjugador del Bayern Múnich siempre ha dejado en claro que siente mucha admiración por su madre, quien lo sacó adelante pese a no contar con los recursos necesarios.

"Me gusta mucho el fútbol y miro muchos partidos, pero nunca he tenido ningún ídolo. Mi único ídolo ha sido mi madre, la única persona que admiro. Y de la que he aprendido mucho", agrega el volante 'mapocho' al diario 'Sport'.

Cabe resaltar que Vidal estampó su firma por el Barcelona por las próximas tres temporadas. En tienda catalán hay mucha expectativa por ver toda la magia del 'Rey', quien brilló con luz propia en el triunfo 3-0 sobre el Deportivo Alavés en la primera fecha de LaLiga. El chileno llegó para romperla.

EL DATO:

Arturo Vidal disputó 122 partidos con el Bayern Múnich antes de aterrizar en el Camp Nou.