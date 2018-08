Arturo Vidal llenó de elogios a Lionel Messi

Arturo Vidal ya sabe lo que es tener a Lionel Messi como rival, pero esta temporada lo tendrá como compañero. No caben dudas que el Barcelona ha intentado fichar a varios de los mejores jugadores del mundo y el chileno llegó por la puerta grande. Concedió una entrevista para 'Sport' y dejó en claro que uno de sus objetivos es ayudar al astro argentino.

"De muchas formas, mi trabajo es tratar de ayudarlo en lo que más se pueda, tratar de estar atento a la hora de recuperar, de darle el balón en momentos clave para que él pueda seguir marcando goles, ayudar al equipo a que no nos metan", fueron las primeras palabras de Arturo Vidal sobre su nuevo compañero.

Para el chileno, Lionel Messi es la pieza más clave que tiene el Barcelona y que todas las jugadas deben pasar por sus pies. "En definitiva, tratar de sacar todo el provecho a Leo cuando tiene la pelota porque él, cuando tiene la pelota, es una maravilla. Por eso es el mejor de todos. Y hay que estar muy atento y tratar de moverse mucho y darle muchas opciones de pase o de gol".

No solo elogió a 'La Pulga', sino que también habló sobre lo que significa para él su nuevo equipo. El haber llegado a Barcelona ha sido un paso importante en su carrera y está obsesionado con ganar todos los títulos posibles con la azulgrana esta temporada. Habló sobre el nuevo apodo que le han puesto sus compañeros: 'Guerrero'.

NO TE LO PIERDAS: ¿Arturo Vidal le quiso mandar un mensaje al Real Madrid?

"Me gusta, me gusta. Todos los sobrenombres que me dicen en cada lado que he estado son cosas que me he ganado en la cancha y me gusta. Son reconocimientos", dijo al respecto Arturo Vidal, quien llegó al Barcelona procedente del Bayern Múnich a inicios de este mes. ¿Será el gran acierto de Josep Maria Bartomeu en esta temporada?