Ray Sandoval: "Va ser lindo tener un tridente peruano en el Monarcas Morelia"

La dupla entre Ray Sandoval e Irven Ávila se ven con todas las ganas del mundo para seguir creciendo como mayores referentes del fútbol mexicano, los peruanos con talento y humildad están destacando en el Monarcas Morelia, generando el cupo para un nuevo personaje.

En conversación con Radio Ovación, el extremo que salió de Sporting Cristal al extranjero detalló: “Tomamos bien la llegada de Flores, estoy feliz por eso. El ‘Cholo’ Ávila y yo venimos hablando de eso. Aún el entrenador no nos ha dicho cuál va a ser mi puesto con su incorporación, pero, de todas maneras, sería lindo ver un tridente peruano en el Monarcas Morelia”.

Detallando todo lo que vive en el día a día, además de cómo ven a Raúl Ruidíaz en el club y la ciudad: “La vara que dejó Ruidíaz es bastante alta porque hizo las cosas bien acá. Ahora confían mucho más en el futbolista peruano, lo que hizo marcó mucho en el equipo y eso se refleja en los peruanos que han ido llegando. Con el ‘Cholo’ hicimos cosas buenas en Cristal y acá también, espero que hagamos muchos goles y que nos vaya bien a los dos”.

Con ello felicitó una nueva incorporación de la categoría de Edison Flores, como también explicar sus emociones al ser convocado nuevamente por Ricardo Gareca: “Podría decir que esta convocatoria es como una revancha, pues anteriormente me llamaron, pero no llegué a jugar. Si me dan la oportunidad de disputar estos partidos lo haré de la mejor manera, mentalizado dentro del campo. Holanda y Alemania son rivales de alto nivel y muy buenos equipos, como todos lo saben”.

EL DATO:

Ray Sandoval salió de Sporting Cristal en la temporada 2016/17.