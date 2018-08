Chelsea vs Newcastle EN VIVO: Partido por fecha 3 de la Premier League

La Premier League tendrá un partido fundamental y fantástico en la jornada n°3, en un cotejo que normalmente trae grandes momentos debido a que los jugadores que saltarán al campo serán artistas. Chelsea vs Newcastle vía ESPN2 Sur y ESPN Play Sur, acá en Libero.pe te dejaremos los detalles más importantes.

Chelsea de Maurizio Sarri viene encontrando su juego más interesante y en el noreste de Londres los fanáticos piensan que su club este año tiene para dar muchas cosas, hoy pinta y es según la estadística como uno de los seis equipos invictos en la Premier League de los dos primeros juegos.

El nuevo entrenador de nacionalidad italiana puede sentirse más aliviado porque tiene un arranque bastante correcto, ha levantado el ánimo en el club 'blue' y logrando que partido a partido se vaya consolidando en el torneo más duro de Europa. Este equipo de Sarri tiene un detalle importante, anotó tres goles en las victorias ante Huddersfield y Arsenal.

El delantero español Álvaro Morata abrió la puerta de los goles en el partido tan importante como es el derbi de Londres frente a Arsenal, la semana pasada el ex DT del Napoli se puso más estricto al declarar sobre el análisis del Chelsea: "Luego de que inicialmente desperdiciaron una ventaja de dos goles, hemos emparejado el juego con nuestra visión".

Por su parte el Rafa Benítez en Newcastle recién recogió su primer punto en la temporada correspondiente frente al Cardiff City, pero entiende el técnico español que esto va pasar muy rápido, tienen la chance de vencer al Chelsea y utilizar esto de forma positiva para encaminar un proceso de adaptación al estilo que intenta plantear.

A las bien conocidas "Urracas" se les ha señalado en las críticas por un difícil inicio de temporada del Newcastle, ya que cuando enfrentaron a los Spurs, salieron mal parados en el primer fin de semana. "Lo que yo diría es que solo asegúrate de que cuando vas al estadio, apoyas al equipo porque es la única forma de que seamos más fuertes" explicó Rafa Benítez.

Últimos partidos entre Chelsea y Newcastle:

Newcastle United 3 (Gayle, Pérez x2) Chelsea 0, Premier League, mayo de 2018.

Chelsea 3 (Batshuayi x2, Alonso) Newcastle United 0, FA Cup, enero de 2018.

Chelsea 3 (Hazard x2, Morata) Newcastle United 1 (Gayle), Premier League, diciembre de 2017.

POSIBLES ALINEACIONES - CHELSEA VS NEWCASTLE:

XI Chelsea: Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Barkley; Pedro, Hazard, Morata.

XI Newcastle: Dubravka, Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett, Richie, Shelvey, Diame, Muto, Pérez, Rondón.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el CHELSEA VS NEWCASTLE de la Premier League?

Si quieres seguir el CHELSEA VS NEWCASTLE de la Premier League, Líbero.pe realizará una transmisión: Minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el encuentro.