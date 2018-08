Gareth Bale convocado por Ryan Giggs en Gales para la Liga de Naciones

Gareth Bale, estrella del Real Madrid, lidera la lista de convocados por Ryan Giggs, exjugador que fuera leyenda del Manchester United y que, ahora, se desempeña en el cargo de entrenador de la selección de Gales, para los partidos contra Irlanda y Dinamarca de la Liga de Naciones.

Gales, que disputará sus primeros encuentros oficiales de la era Ryan Giggs, se medirá ante irlanda Irlanda en Cardiff el próximo 6 de septiembre y, tres días después, visitará a Dinamarca en Aarhus para cerrar la doble jornada de la Liga de Naciones. Ambos partidos corresponder al grupo 4 de la división B de esta nueva competición organizada por la UEFA.

El jugador del Real Madrid, que ha tenido un buen inicio de campaña, no pudo participar en el último encuentro de su selección ante México, jugado en Pasadena. Gareth Bale disputó su último encuentro con los 'Dragones' en marzo pasado frente a la Uruguay de Luis Suárez y Edinson Cavani por la Chine Cup.

A continuación, lista de convocados por Ryan Giggs en la selección de Gales:

Porteros: Wayne Hennessey (Crystal Palace/Inglaterra), Danny Ward (Leicester/Inglaterra), Adam Davies (Barnsley/Inglaterra).

Defensas: Chris Gunter (Reading/Inglaterra), Connor Roberts, Declan John (Swansea/Inglaterra), James Chester (Aston Villa/Inglaterra), Ashley Williams (Stoke/Inglaterra), Chris Mepham (Brentford/Inglaterra), Tom Lockyer (Bristol/Inglaterra), Ben Davies (Tottenham/Inglaterra), Paul Dummett (Newcastle/Inglaterra), Ethan Ampadu (Chelsea/Inglaterra),

Volantes: Joe Allen (Stoke/Inglaterra), Matthew Smith (Twente/Holanda), Aaron Ramsey (Arsenal/Inglaterra), Andy King (Swansea/Inglaterra), Joe Ledley, Harry Wilson (Derby County/Inglaterra), David Brookds (Bournemouth/Inglaterra), Ben Woodburn (Sheffield Utd./Inglaterra)

Delanteros: Tom Lawrence (Derby County/Inglaterra), Gareth Bale (Real Madrid/España), Sam Vokes (Burnley/Inglaterra) y Tyler Roberts (Leeds/Inglaterra).

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ryan Giggs has named his @Cymru squad for the upcoming #NationsLeague matches. #TogetherStronger pic.twitter.com/MYphvhNmoR