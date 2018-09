Asensio le responde a Cristiano Ronaldo: "La Juve será una gran familia, pero el Real Madrid también"

Luego de la victoria del Real Madrid ante el Leganés, Marco Asensio declaró en la zona mixta para hablar con la prensa sobre la victoria y también a responder las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre la Juventus.

"La Juve será una gran familia pero el Madrid también. No sé si es más equipo o no sin Cristiano. Yo todo el tiempo que he estado aquí hemos sido un equipo dentro y fuera del campo. Siempre hemos remado todos a una. Cuando estaba Cristiano éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena".

Asensio también habló sobre el cambio de actitud del equipo para la segunda mitad: "En el descanso hemos corregido unas cositas y en la segunda parte hemos ido a por todas".

Finalmente, el 20 del Real Madrid expresó lo que siente sobre la convocatoria de Luis Enrique y su participación en la selección española: "Estoy contento por contar para el seleccionador y que confíe en mí".