Cristiano Ronaldo Jr. le enseña a su padre a marcar goles con la camiseta de Juventus [VIDEO]

Mientras Cristiano Ronaldo sufre en la Juventus al no anotar gol alguno luego de las tres primeras fechas de la Serie A, su hijo, Cristiano Ronaldo Jr. le da una cátedra de qué se tiene que hacer en las canchas.

Con tan solo 8 años de edad, Cristiano Ronaldo Jr. ya está en la categoría Sub 9 de la Juventus y también viste la camiseta '7', tan conocida por ser el número favorito de su padre.

Resulta que el niño en su debut con las divisiones menores de la Juventus venció por 7-1 al Lucento, de los cuales cuatro de ellos fueron obra de Cristiano Ronaldo Jr.

Las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo Jr. anotando goles de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

Incluso, hay algunos que señalan que el hijo superó al padre.

Juventus Pulcini won 7-1 yesterday - Cristiano Ronaldo Jr. scored 4 of those goals on his debut. [TS] pic.twitter.com/AXZWsOPBBr