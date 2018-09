Lucas Moura fue elegido MVP de agosto en la Premier League [VIDEO]

El volante brasileño, Lucas Moura, pasa un gran momento en el fútbol inglés y eso se ha visto reflejado en el galardón que le fue otorgado: MVP (Most Valuable Player) de la Premier League en el mes de agosto, debido a sus tres goles y cuatro asistencias en los primeros cuatro encuentros del campeonato inglés.

🗣️ “It is only the beginning.”



⚡ @LucasMoura7 on his award-winning start to the season.#COYS pic.twitter.com/qg5aALHjsv