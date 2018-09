Christian Ramos: "Cometimos algunos errores y lo pagamos caro"

Christian Ramos quien no fue tomando en cuenta por Ricardo Gareca para el partido contra Alemania declaró sobre la actuación de la Selección Peruana y sobre su presente en Arabia.

"Yo no pido explicaciones si no juego, si es por actividad, no creo, recién va una fecha en Arabia, ya voy a tener chance de jugar y tener ritmo" comentó el ex defensor de Veracruz con respecto a su actualidad en su equipo.

Sobre el partido, el exjugador de Juan Aurich explicó: "Le jugamos de igual a igual a Alemania, cometimos algunos errores y lo pagamos caro". Agregó también que el equipo ya se había olvidado de perder así, sin embargo, destacó la actuación de los seleccionados: Alemania salió a proponer, estuvimos bien parados y Gallese estuvo bien".

Cabe recordar que el defensor pasó del fútbol mexicano al fútbol árabe y su pase fue muy criticado por la prensa deportiva en nuestro país. Ahora busca tener continuidad en el Al-Nassr FC.