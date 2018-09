Carlos Tévez y su confesión sobre la diferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo [VIDEO]

Durante una extensa charla que tuvo en una iglesia de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Tévez, referente de Boca Juniors y ex futbolista de la Selección Argentina, reveló la diferencia que a su parecer existe entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El actual jugador del cuadro ‘Xeneize’ fue compañero de Cristiano Ronaldo durante su estancia en el Manchester United, mientras que con Lionel Messi compartió cuando vestía los colores del combinado albiceleste.

Para Carlos Tévez la situación es simple, la habilida de Lionel Messi es natural, mientras que el gran juego de Cristiano Ronaldo es producto de su incesante trabajo: “No digo quién es mejor o quién es peor porque los dos son unos fenómenos, ¿Para qué comparamos a esos dos fenómenos? Si me tocó vivir dos experencias con ellos dos y siempre lo digo.

El argentino afirmó que Lionel Messi no necesita trabajar como el resto de sus compañeros para poder destacar en el campo: “A Messi no lo vi nunca en el gimnasio por ejemplo. Generalmente no lo veía entrenando parar la pelota o esos ejercicios. Messi lo hace natural, es algo natural de él”.

Además, destacó la mejora de Lionel Messi respecto a los tiros libres: “Antes no pateaba tiros libres, ahora te la clava al ángulo y eso fue por que lo practicó. Lo que me pasaba con Cristiano y que todas las mujeres seguramente lo ven, es que esta todo le día en el gimnasio, es una obsesión que tiene y siendo mejor en todo”

Ya para finalizar, medio entre risas, comentó el gran profesionalismo de Cristiano Ronaldo y su gran compromiso con el club en el que se desempeña: “Además, era un obvesivo con la puntualidad, si entrenábamos a las 9, él ya estaba a las 8, llegabas 7:30 y el ya estaba ahí; me preguntaba ¿Cuando lo podés c#$%a este tipo? (risas)”.