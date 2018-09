La felicitación de Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo por su debut goleador [VIDEO]

Paulo Dybala mediante sus cuentas principales en redes sociales ejerció de referente dentro del plantel de Juventus y felicitó por el debut goleador a Cristiano Ronaldo. 'La Joya argentina' pone como principal motivo de alegría el triunfo del conjunto donde milita desde 2015, y después el rendimiento perfecto del astro portugués.

Así mismo, destacó lo feliz que lo pone el jugar junto a un futbolista de la calidad de Cristiano Ronaldo. Destacando su buen momento, lo determinante que es en la cancha y por sobre todo cómo entrena en el día a día para verse mejor dentro de los cotejos a presentarse. Por eso en su cuenta de Twitter se puede ver un mensaje de compañero hacia 'CR7'.

Felice per la vittoria. Congratulazioni @Cristiano per i primi gol alla @juventus ⚪️⚫️, ora prepariamoci bene per la @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/1mjWiMnlRL