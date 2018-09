Totti: "Nos enfrentamos con el mejor equipo de la Champions League"

Este miércoles, el Real Madrid se medirá fuerzas contra la AS Roma por la fecha 1 del Grupo G de la Champions League. En los papeles y para la mayoría de casas apuestas deportivas, el combinado 'merengue' es favorito a llevarse el duelo por historia y, además, jugar en casa.

Francesco Totti, leyenda viviente de la AS Roma, es consciente de ello y sabe que tendrán que lidiar con varias factores para salir airosos del Santiago Bernabéu. 'El Emperador' no tuvo mejor idea que 'tirarle' todo el peso de la mochila al cuadro de Julen Lopetegui.

"Nos mediremos con el mejor equipo de la competición", agregó Totti, excapitán y actual directivo de la AS Roma, quien no quiso revelar que esquema táctico usará Eusebio Di Francesco. "No diré si tenemos que jugar con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3 porque al final eso tiene poca importancia", dijo.

Como se sabe, el conjunto 'giallorosso' eliminó al Barcelona en los cuartos de final en la pasada edición de la Champions. En esta oportunidad, el cuadro italiano se enfrentará al tricampeón de Europa, escuadra que no contará con Cristiano Ronaldo tras 9 años.

EL DATO:

El Real Madrid es el equipo más ganador en la historia de la Champions, con 13 trofeos.