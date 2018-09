Carletto Ancelotti paga ¡75 mil euros! por una 'yegua pura sangre' [VIDEO]

La hípica es un capítulo muy íntimo en la vida de Carletto Ancelotti, el entrenador del Napoli es un asiduo consumidor de productos periodísticos entorno a la carrera de caballos y ahora sorprendió a todos por una adquisición insólita.

Carletto Ancelotti y el mundo de los caballos tienen un nexo que parece ininterrumpible, debido a que según la agencia internacional de noticia ANSA, el italiano ha realizado una compra de yegua 'pura sangre' llamada Black Mirror: Por quien pagó 75 mil euros.

El profesional que tiene a cargo el plantel de Nápoles hace algunos meses cuando recién llegaba a la ciudad sureña de Italia, compró otro caballo pero 'de dos años' un monto aproximado a los 58 mil euros. Los frutos se dieron en junio al ver Ancelotti vencer a uno de sus caballos: (Il Pittore) en el hipódromo francés de Longchamp.

Se siente actualmente muy cómodo y tranquilo porque estos gastos son cosa normal, aprobadas por el presidente del Napoli: ""La vida es bella cuando no siempre fluye, todo es lo mismo, y con Ancelotti la vida fluye divertida. Cuando tomé Ancelotti, sabía que tengo una experiencia técnica que me hace sentir cómodo, y al inicio de la temporada la serenidad nunca me ha fallado".

EL DATO:

Carletto Ancelotti ganó en 2007 la UEFA Champions League con el AC Milan.